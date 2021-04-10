Курган, 10 апреля, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Советские солдаты в Афганистане защищали границы Родины от распространения наркотиков в СССР. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков на встрече с ветеранами в Кургане, сообщает ИА «Красная Весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Советские солдаты в Афганистане

К парламентарию обратились ветераны-интернационалисты с просьбой поднять вопрос о политической переоценке ввода советских войск в Афганистан. Они напомнили, что в 1989 году в Совете народных депутатов морально осудили интернациональную помощь сопредельному с СССР государству.

Александр Ильтяков как член комитета по развитию гражданского общества и религиозных отношений пообещал поднять в Госдуме РФ вопрос о пересмотре оценки действий советских войск в Афганистане с 1979 по 1989 год.

«Если я не буду избран в депутаты Государственной думы, то, во всяком случае, оставлю задел для работы будущим депутатам. Это я обязуюсь сделать», — сообщил Ильтяков.

И заявил, что по его мнению, советские солдаты в Афганистане «защищали наших ребят от наркоты».