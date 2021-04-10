Москва, , 16:06 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в субботу, 10 апреля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсоы, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще два отменено.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 10 апреля в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в столице составит +12…+14 °C.