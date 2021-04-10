Анкара, , 16:00 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Египта Самех Шукри провели телефонные переговоры. Об этом 10 апреля сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.

По их данным, глава турецкого внешнеполитического ведомства поздравил главу египетской дипломатии с наступлением священного месяца Рамазан.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 24 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошла первая очная встреча между администрацией Джо Байдена и делегацией из Турции.

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