Вашингтон, 10 апреля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Администрация президента США Джозефа Байдена представила проект бюджета американского аэрокосмического агентства NASA на 2022 финансовый год, предусматривающий общее финансирование в размере $24,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Эмблема NASA

В 2021 финансовом году правительство США выделило NASA $23,7 млрд. Таким образом, предлагаемый на следующий год бюджет предусматривает повышение финансирование на 6,3%.

Опубликованный Белым домом документ не даёт полного представления о планируемых расходах NASA. Эти данные свидетельствуют о росте затрат на программы по изучению Земли на 15%. В частности, эти средства будут направлены на запуск следующего поколения спутников дистанционного зондирования Земли.

На лунную программу NASA предлагается выделить $6,9 млрд, что на 5% больше, чем в 2021 году. В документе подтверждается общая приверженность освоению Луны, однако не указываются конкретные сроки реализации лунной программы Artemis. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа планировала достичь повторной высадки астронавтов на Луне к 2024 году.

Представленный администрацией Байдена проект бюджета отправлен на обсуждение в Конгресс США. Президент США подпишет итоговый документ после того, как он будет одобрен обеими палатами конгресса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте президент США Джозеф Байден выдвинул на пост главы NASA кандидатуру Билла Нельсона.