Вашингтон, 12 апреля, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Директор Центра политических исследований в области макроэкономики и одновременно горячая сторонница «зеленого» направления развития экономики будущего Энн Петтифор забила тревогу. Почему стоит опасаться, что «зеленая энергетика» вкупе с такой же «экологически ориентированной» экономикой приведут планету к очередному финансовому кризису, рассказывает автор ИА REGNUMАнгелина Потеряйко.

Обложка книги Энн Петтифор «За новый зеленый курс»

Энн Петтифор знает, о чем говорит, ведь она автор книги «За новый зеленый курс», посвященной проблемам переориентации мирового хозяйства в направлении, наиболее милом сердцам защитников окружающей среды. Впрочем, реальность «озеленения» экономики развитых стран такова, что может встревожить даже самого идеалистического «зеленого» активиста, к числу которых Петтифор явно не относится.

Но заявление генерального директора компании BlackRock (крупнейшей международной компании-инвестора) Ларри Финка о том, как финансовый рынок, а не правительства стран, будет работать на климатических рынках, заставило Энн Петтифор высказаться весьма резко. Можно ли отдавать «зеленую» (да и любую жизненно важную) повестку в руки частнику, пусть даже очень крупному? Ведь частник, и международный инвестор — частник, заботится только о прибыли. Читайте статью Ангелины Потеряйко «Зелёный курс Уолл-стрит обвиняется зелёными в его недостаточной зелёности».