Вашингтон, , 00:19 — REGNUM «Глобальный компромисс» будущей международной политики, о котором заговорил президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас, якобы позволит обойти острые углы нынешней геополитической ситуации и удовлетворить всех игроков на планетарной политической арене, хотя и в разной степени. Стоит ли умиляться такому прекрасному плану или стоит внимательнее всмотреться в скрытые ловушки, в которые Хаас может завести излишне доверчивых, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Ричард Хаас U.S. Department of State

Несмотря на то, что «глобальный компромисс» Хааса излишне напоминает разделение мира на сильные страны, находящиеся в «согласии» и те, которые вынуждены будут следовать их решениям, автор концепции предлагает не только считать решения «сильных» государств не приказами, а «рекомендациями». Мало того, он даже предлагает включать в число тех, кому дозволено обсуждать решения «демократий» самые что ни на есть «недемократии».

Потрясающе демократично и выглядит как приглашение для тех, кто сегодня записан США во враги демократии — мол, если вы и не доросли еще до демократии, все равно к вашему мнению прислушаются. В замен вы только должны отказаться от структуры поддержание международной безопасности в том виде, в каком она функционирует сейчас. так не в этом ли и заключается главный «капкан», который по сути своей Хаас и его единомышленники ставят на ООН и право вето России и Китая? Читайте статью Владимира Павленко «Нужен ли Москве и Пекину «глобальный концерт» Ричарда Хааса».