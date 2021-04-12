Вашингтон, 12 апреля 2021, 00:19 — REGNUM «Глобальный компромисс» будущей международной политики, о котором заговорил президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас, якобы позволит обойти острые углы нынешней геополитической ситуации и удовлетворить всех игроков на планетарной политической арене, хотя и в разной степени. Стоит ли умиляться такому прекрасному плану или стоит внимательнее всмотреться в скрытые ловушки, в которые Хаас может завести излишне доверчивых, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.
Несмотря на то, что «глобальный компромисс» Хааса излишне напоминает разделение мира на сильные страны, находящиеся в «согласии» и те, которые вынуждены будут следовать их решениям, автор концепции предлагает не только считать решения «сильных» государств не приказами, а «рекомендациями». Мало того, он даже предлагает включать в число тех, кому дозволено обсуждать решения «демократий» самые что ни на есть «недемократии».
Потрясающе демократично и выглядит как приглашение для тех, кто сегодня записан США во враги демократии — мол, если вы и не доросли еще до демократии, все равно к вашему мнению прислушаются. В замен вы только должны отказаться от структуры поддержание международной безопасности в том виде, в каком она функционирует сейчас. так не в этом ли и заключается главный «капкан», который по сути своей Хаас и его единомышленники ставят на ООН и право вето России и Китая? Читайте статью Владимира Павленко «Нужен ли Москве и Пекину «глобальный концерт» Ричарда Хааса».