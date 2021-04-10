Москва, , 15:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не сделал прививку вторым компонентном вакцины от коронавируса. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Напомним, что президент России 24 марта привился первым компонентном вакцины от коронавируса. Какой именно вакциной прививался президент не уточнялось, процедура вакцинации была непубличной.

По словам Пескова российский лидер еще не сделал прививку вторым компонентом вакцины.

«Пока не сделал», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.