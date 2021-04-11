Киев, , 13:49 — REGNUM Боснийская война 1992−95 годов была остановлена решением стран, не участвовавших в самом конфликте. Так что те, кто подписывал Дейтоновские соглашения. после которых война «просто прекратилась», были лишь проводниками воли договорившихся политиков США, Европы и России. Может ли Украина стать объектом решения нового «Дейтона», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Подписание Дейтона в Париже NATO

Переговоры о судьбе украинской гражданской войны без участия самой Украины ведутся уже некоторое время, но в последние дни, в связи с тревожными новостями об обострившейся обстановке в зоне конфликта, интерес к ним существенно возрос. И хотя ответственный за «рупор Кремля» Дмитрий Песков уверяет информационное сообщество, что переговоры между Россией, Германией и Францией хотя и ведутся по поводу ситуации в Донбассе, но к формату «нормандской четверки» отношения не имеют, подозрения о возможности «внешнего» решения украинской судьбы у наблюдателей продолжают крепнуть.

Тем паче, что и Дейтоновский прецедент указывает на применимость такого шага, когда ситуация зашла в тупик. В том же, что усилиями Киева решение внутриукраинского конфликта прочно заблокировано в тупике неприятия Минских соглашений со стороны Украины, уверенности всё больше.

Читайте статью Андрея Ганжи «На Украине «запахло» Дейтоном».