Киев, , 12:07 — REGNUM Интересным прецедентом, имеющим большое значение для судеб «постсоветского» имущества на пространстве бывшего СССР, стало решение Апелляционного суда Парижа по делу украинского «Ощадбанка». О том, почему, триумфально начавшись, украинский юридический порыв закончился столь печально для Украины, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

«Ощадбанк» TheLotCarmen

Сначала, с точки зрения украинских наблюдателей, всё шло очень хорошо, ведь еще в ноябре 2018 года международный суд присудил возместить «Ощадбанку» 1,3 млрд долл., потерянные им в результате «крымской экспроприации». Казалось бы, победа у «Ощадбанка» в кармане. Но апелляция Минюста России позволила взглянуть на происходящее с неожиданной для Украины стороны.

Как оказалось, крымское отделение «Ощадбанка» создано еще во времена СССР, следовательно, по логике, подтвержденной Апелляционным судом Парижа, к современной Украине отношения не имеет. Интересная мысль, ведь на Украине «завалялось» много такого, что было создано совместными усилиями всех советских людей.

Читайте статью Андрея Ганжи «Парижский удар по украинским хотелкам — суд указал Украине ее место».