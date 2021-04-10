Ливерпуль, Великобритания, 10 апреля, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» собирается выкупить турецкого защитника команды из Гельзенкирхена «Шальке» Озана Кабака, который в настоящее время играет в ливерпульской команде на правах аренды. Об этом 10 апреля сообщает портал 90min.

Jeollo von VfB-exklusiv.de Озан Кабак

По данным источника, главный наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп впечатлен игрой 21-летнего футболиста и потому клуб намерен воспользоваться опцией о выкупе игрока по окончании срока его аренды.

При этом текущий контракт защитника с «Шальке» рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Озан Кабак провел в составе «Ливерпуля» девять матчей и не отметился в них никакими результативными действиями.