Донецк, , 15:37 — REGNUM Украинские силовики препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом 10 апреля говорится заявлении представителя Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

Для того, чтоб скрыть вооружение из состава 53 и 10 бригад ВСУ от беспилотного летательного аппарата сотрудников миссии ОБСЕ, украинские силовики из мобильной группы 305-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы применили станцию «Буковель-АД» в районах сел Степановка, Богдановка, поселка Крымское, села Дылеевка и города Торецк.

«9 апреля, из-за активного подавления сигналов управления беспилотного аппарата миссии станциями помех из состава 305 батальона РЭБ в районе н.п. Степановка, миссия полностью потеряла контроль управления над БЛА, что могло привести к его крушению», — уточнили в пресс-службе НМ ДНР.

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Напомним, представитель Народной Милиции ДНР также сообщил, что украинская армия разместила вблизи жилых домов и муниципальных объектов на оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики восемь единиц вооружения и военной техники.