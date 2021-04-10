Донецк, 10 апреля, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Украинские силовики препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом 10 апреля говорится в заявлении представителя Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ в Донбассе

Для того чтобы скрыть вооружение из состава 53 и 10 бригад ВСУ от беспилотного летательного аппарата сотрудников миссии ОБСЕ, украинские силовики из мобильной группы 305-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы применили станцию «Буковель-АД» в районах сел Степановка, Богдановка, поселка Крымское, села Дылеевка и города Торецк.

«9 апреля, из-за активного подавления сигналов управления беспилотного аппарата миссии станциями помех из состава 305 батальона РЭБ в районе н.п. Степановка, миссия полностью потеряла контроль управления над БЛА, что могло привести к его крушению», — уточнили в пресс-службе НМ ДНР.

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Напомним, представитель Народной Милиции ДНР также сообщил, что украинская армия разместила вблизи жилых домов и муниципальных объектов на оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики восемь единиц вооружения и военной техники.