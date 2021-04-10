Москва, 10 апреля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» не интересуется защитником команды «Беневенто» Лукой Кальдиролой. Об этом 10 апреля заявил директор департамента «красно-белых» по связям с общественностью Антон Фетисов, его слова приводит sport24.ru.

Майоров Владимир Лука Кальдирола

«Спартак» не проявляет интереса к Луке Кальдироле», — заявил Фетисов.

При этом ранее московский клуб пытался приобрести игрока в свой состав.

Отметим, в СМИ Италии появилась информации о том, что защитник клуба «Беневенто» Лука Кальдироле попал в сферу интересов московской команды «Спартак».