Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Американская компания Netflix и киностудия Sony Pictures подписали соглашение об эксклюзивном показе фильмов после завершения проката в кинотеатрах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Многолетнее соглашение начнёт действовать с 2022 года. Сервис Netflix получит права эксклюзивного показа фильмов Sony Pictures на своей платформе после их проката в кинотеатрах. Также Netflix получит права показа фильмов Sony, не предназначенных для проката в кинотеатрах.

Ещё одной частью сделки стало финансирование Netflix некоторых фильмов Sony. Условия соглашения не раскрываются. По данным Bloomberg, Sony требовало до $250 млн в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Netflix объявили о завершении съёмок второго сезона сериала «Ведьмак».