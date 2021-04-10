Монреаль, Канада, , 15:38 — REGNUM Россия в полном объеме выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательный ежегодный взнос за 2021 год. Это 10 апреля следует из данных последнего финансового отчета WADA, который приводит ТАСС.

Доллары Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

При этом в нынешнем году Россия выплатила WADA $1 091 877, в то время как взнос в 2020 году составлял $1 015 977, так как ежегодно сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%.

Вместе с тем, самые большие взносы должны выплатить WADA США ($2 931 923) и Канада ($1 465 962). При этом Канада, как и Россия, уже выплатила свой взнос.

При этом в декабре в WADA заявили, что Россия должна продолжать выплату ежегодных взносов агентству после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговому кодексу, из-за чего российские спортсмены в течение двух лет отстранены от крупных международных соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля стало известно, что российские легкоатлеты имеют право выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио.