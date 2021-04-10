Монреаль, Канада, 10 апреля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Россия в полном объеме выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательный ежегодный взнос за 2021 год. Это 10 апреля следует из данных последнего финансового отчета WADA, который приводит ТАСС.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

При этом в нынешнем году Россия выплатила WADA $1 091 877, в то время как взнос в 2020 году составлял $1 015 977, так как ежегодно сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%.

Вместе с тем самые большие взносы должны выплатить WADA США ($2 931 923) и Канада ($1 465 962). При этом Канада, как и Россия, уже выплатила свой взнос.

При этом в декабре в WADA заявили, что Россия должна продолжать выплату ежегодных взносов агентству после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговому кодексу, из-за чего российские спортсмены в течение двух лет отстранены от крупных международных соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля стало известно, что российские легкоатлеты имеют право выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпиаде в Токио.