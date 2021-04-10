Донецк, 10 апреля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Украинские силовики разместили восемь единиц вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики, сообщили 10 апреля в пресс-службе Народной Милиции ДНР.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

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Так, на западной окраине села Новобахмутовка среди жилых домов ВСУ разместили один бронетранспортер БТР-70, а один буксируемый миномет 2Б9 «Василек» был размещен в жилом районе поселка Ласточкино. Данная техника входит в состав 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Из состава 59-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии две боевые бронированные машины «МТ-ЛБ» и одна зенитная установка «ЗУ-23» были установлены на военный грузовик, который находится среди жилых домов в селе Кодема.

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Из состава 53-й отдельной механизированной бригады вблизи западных окраин поселка Берёзовое разместили одну бронированную разведывательную машину «БРДМ-2».

Из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ две боевые бронированные машины «МТ-ЛБ» были размещены на территории гражданского объекта в селе Пионерское.

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