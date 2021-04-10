Киев, , 14:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ревнует лидера оппозиции, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука из-за его прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил политический обозреватель Виталий Портников в интервью изданию «Новое время», рассуждая о внутриполитической ситуации на Украине и отношениях страны с Россией.

«Когда Зеленский вводит санкции против Медведчука, это может быть совершенно другая мотивация. Она может быть связана не с рейтингом, а с убеждениями, что если не будет пророссийских каналов, то Зеленский получит пророссийский электорат. Это, кстати, огромная иллюзия. Люди смотрят оппозиционные каналы потому что они совпадают с их мировоззрением, а не потому, что смотреть нечего», — отметил Портников.

Что же касается момента ревности, заявил эксперт — когда Зеленский шёл к власти, то полагал, что он один имеет право вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Кстати, точно так же думал Янукович — а тут вдруг Медведчук. Значит, надо показать, кто в Украине царь. А то, что Путин полагается на Медведчука, — это такое непонимание украинской культуры. Ведь украинские политики, даже Зеленский и Янукович, воспитаны в польской политической традиции… А у Путина ордынское мышление, а не польское. Он дает ярлыки, Медведчуку дал ярлык на Украину. То, что в Украине бунтуют, и этот ярлык не признают — это не его проблемы», — считает политолог.

Он также объяснил, что имеет в виду насчет польской политической традиции — «есть польский король, а я крупный феодал, я хочу разговаривать с королем о своем поместье, я даже готов платить дань с этого поместья, но какой-то более мелкий феодал не может разговаривать с королем».

В завершение Портников заявил, что приход Зеленского к власти объясняется исключительно ситуативной победой популизма во всем мире, а сейчас коронавирус фактически кончает с этим наводнением и его политическими фигурами.

ИА REGNUM напоминает, что 8 апреля заместитель руководителя офиса президентаКирилл Тимошенко заявил, что Зеленскийпока еще не определился, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства.