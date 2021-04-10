Эксперт: Зеленский ревнует Медведчука к переговорам с Россией
Киев, 10 апреля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ревнует лидера оппозиции, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука из-за его прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом заявил политический обозреватель Виталий Портников в интервью изданию «Новое время», рассуждая о внутриполитической ситуации на Украине и отношениях страны с Россией.
Что же касается момента ревности, заявил эксперт — когда Зеленский шёл к власти, то полагал, что он один имеет право вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Он также объяснил, что имеет в виду насчет польской политической традиции — «есть польский король, а я крупный феодал, я хочу разговаривать с королем о своем поместье, я даже готов платить дань с этого поместья, но какой-то более мелкий феодал не может разговаривать с королем».
В завершение Портников заявил, что приход Зеленского к власти объясняется исключительно ситуативной победой популизма во всем мире, а сейчас коронавирус фактически кончает с этим наводнением и его политическими фигурами.
ИА REGNUM напоминает, что 8 апреля заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Зеленский пока еще не определился, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства.