Москва, , 14:34 — REGNUM Доля электромобилей в общем объёмы продаж новых авто в России будет оставаться невысокой в ближайшие годы. Об этом сообщили эксперты, опрошенный аналитическим агентством «Автостат».

Член совета директоров «Объединённой Автомобильной Корпорации — РРТ» Сергей Новосельский отметил, что продажи автомобилей с электрическими двигателями в России в общей структуре рынка остаются на уровне статистической погрешности. Он подчеркнул, что эта ситуация не изменится до тех пор, пока не будет создана инфраструктура для транспорта этого типа.

Директор по продажам «Порше Руссланд» Кирилл Иванов добавил, что сейчас на долю электромобилей приходится около 0,1% от общего объёма продаж автомобилей в России. Он спрогнозировал, что к 2030 году этот показатель вырастет до 1,5−2%. Однако при увеличении мер поддержки со стороны государства возможен рост до 15%.

Генерального директора АО АВТОDOM Андрей Ольховский предположил, что в течение пяти лет доля электромобилей в общем объёме продаж вырастет до 5%. Таким образом, к 2026 году в России будет продаваться около 80 тыс. электромобилей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что до конца 2021 года в серийное производство будет запущен первый отечественный электромобиль Zetta.

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