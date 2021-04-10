Париж, 10 апреля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может летом перейти в состав туринской команды «Ювентус». Об этом 10 апреля сообщает Sky Sport Italia.

Fc-zenit.ru Мауро Икарди

По данным источника, в «Ювентусе» намереваются снова рассмотреть 28-летнего футболиста в качестве усиления своей атакующей линии. Текущий контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.

Отметим, Мауро Икарди перешел в парижскую команды из миланского «Интера» в 2019 году. В нынешнем сезоне сыграл в составе «ПСЖ» в 15 матчах французской Лиги 1, отметившись в них пятью забитыми голами и тремя результативными передачами.