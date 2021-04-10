Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM В Ростовской области число пациентов с коронавирусом, которым потребовалась госпитализация, превысило две тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 апреля.

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В настоящее время лечение в ковидных стационарах получают 2 005 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 197 человек.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развёрнуто немногим более 2,5 тыс. ковидных коек. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки вместимость госпиталей будет увеличена.

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