Анталья, Турция, 10 апреля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Один турист из России погиб и еще 26 пострадали при ДТП с участием автобуса в Турции. Об этом 10 апреля сообщил представитель генерального консульства РФ в Анталье.

Republica ДТП

«Десятого апреля около 9:30 утра на трассе Конья — Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора «Пегас туристик», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель российского генконсульства уточнил, что, согласно предварительной информации местных правоохранительных органов, водитель транспортного средства не справился с управлением из-за обледенения дороги.

«В результате ДТП пострадали 26 россиян. К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок», — добавил он.

Также российский дипломат отметил, что все пострадавшие были доставлены в ближайшие медучреждения в населенных пунктах Конья и Сельчук, где им оказывают экстренную медпомощь.

«Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия. Посольство и генконсульство в Анталье находятся в контакте с местными властями», — заключил представитель генконсульства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге 9 апреля около 15:00 в ДТП с троллейбусом пострадала 66-летняя женщина.