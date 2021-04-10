Киев, 10 апреля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Депутаты ряда фракций Верховной рады Украины требуют в начале следующей недели созвать внеочередное заседание парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил лидер фракции «Европейская солидарность», экс-президент Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что инициативу о необходимости созыва внеочередного заседания Рады уже поддержали более 100 народных депутатов — от фракций «Евросолидарность», «Голос» и «Батькивщина». Политик дал понять, что итоговое количество желающих поработать депутатов будет больше — в понедельник, 12 апреля, планируют закончить сбор подписей и ожидают присоединения депутатов из других фракций.

Среди ключевых вопросов, которые должна рассмотреть Рада, экс-президент отметил принятие изменений в госбюджет, рассмотрение ситуации с COVID-19, а также работа следственной комиссии парламента по т.н. вагнеровцам.

ИА REGNUM напоминает, что власти Киева ввели в городе локдаун с 23 марта, после чего Рада перестала проводить заседания. До официального завершения карантина в Киеве парламент Украины может собираться только на внеочередные заседания, которые, как правило, организует со своей повесткой «Слуга народа».