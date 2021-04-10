Азов, Ростовская область, , 14:17 — REGNUM В Азове Ростовской области утром 10 апреля в единую диспетчерскую службу поступил звонок от местных жителей, сообщивших об угодившей в канализационный колодец корове. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Инцидент произошёл на улице Красногоровской, где и была развёрнута операция по спасению животного с привлечением спецтехники.

В течение четырёх часов на месте происшествия работали спасатели аварийно-спасательного формирования Азова и работники водоканала. Корову вернули на соседнее подворье.