Астрахань, , 14:12 — REGNUM В Астраханской области 10 апреля подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе был зарегистрирован 31 тыс. 491 положительный результат исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 350 человек.

За весь период 691 человек скончался. Два летальных случая подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,15.