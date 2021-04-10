10 апреля 2021 | Время чтения 15 мин

Реакция соцсетей и местных телеграм-каналов на главные события в Алтайском крае, произошедшие с 5 по 10 апреля 2021 года: «Борьба с коррупцией даже не декларируется»; «Не пойдем на ваши выборы»; «Ковид тут ни при чем! Это развал медицины при чем!»; «Город процветающего идиотизма»; «Губернаторы вернут народу украденное?»; «Лук не дорогой — это люди бедные».

Светлана Шаповалова, , 17:28 — REGNUM За показателями, якобы свидетельствующими об опережающим росте благосостояния граждан, зачастую стоит манипуляция статистикой. Это признает даже губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Почти все главные события, произошедшие в регионе на уходящей неделе, так или иначе были связаны с пониманием: то, что волнует простых людей, и то, чем озабочены чиновники, — далеко не одно и то же.

Хендрик Тербрюгген. Богач и Лазарь. 1625

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«Борьба с коррупцией даже не декларируется»

Власти Алтайского края, где по итогам 2020 г. произошёл заметный рост числа коррупционных преступлений, в том числе тех, что связаны с бюджетными средствами, решили за деньги исследовать коррупцию в регионе и получили внушительную порцию критики и насмешек со стороны пользователей социальных сетей.

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«Ох, видать жгут тебе руки казенные деньги, коли швыряешь их без толку. Зачем платить, ежели Следственный комитет тебе бесплатно сводку по мздоимцам и казнокрадам даст. А статисты федеральные уже писали, что уровень коррупции при тебе, почитай что вдвое больше стал. Так что и тратиться не надо. А хочешь деньги спустить, так хоть сделай это с удовольствием для себя и для народу. Карусельку, что ли, детям на площади поставь. Или мороженое бесплатно раздай. А про коррупцию и так все известно», — иронизирует телеграм-канал «ЗамТоменко», обращаясь к главе региона Виктору Томенко.

«Власти намерены изучить отношение жителей Алтайского края к коррупции — очень смешно, что только изучить, борьба с коррупцией даже не декларируется», — замечает читатель ИА Банкфакс.

«У власти есть основания подозревать, что жители рады — не нарадуются состоянию края, в которое его погрузили коррупция и выгодоприобретатели этого дела? Это отношение требует специального изучения?» — недоумевает другой участник обсуждения.

«Не пойдем на ваши выборы»

Скандальное задержание с последующим арестом представителя губернатора в Алтайском краевом законодательном собрании Стеллы Штань, обвинённой в крупном мошенничестве, стало поводом для увольнения чиновницы. Об этом решении главы региона Виктора Томенко в комментариях тоже очень много писали.

Стелла Штань Altairegion22.ru

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«Ситуация для краевой власти реально очень серьёзная. Доверия у простых людей к ней вообще никакого нет. Вряд ли стоит удивляться, что обещаниям уже почти никто не верит. Годами делали благостный вид, что всё хорошо, статотчёты рисовали, которые вызывали только удивление.

На носу выборы, а тут такой зашквар — оказывается и казнокрады у нас есть, и зарплаты самые низкие в стране, и города, мало пригодные для жизни. Даже не знаю, как будут выходить из положения. Потребуется свернуть горы, чтобы вернуть доверие. Способны ли они на это?» — пишет читатель ИА «Банкфакс».

»Да кто пойдет на эти ваши выборы? Жириновский собак на мыло собирается отправить, единороссы усыплять бедных животных хотят. Им больше некуда свою агрессию потратить. Не на народ же. Индексацию пенсий работающим не дали, коррупция и взяточничество царят во власти. То одного депутата к ответу, то другого. Стыд да позор. Как вы народу в глаза будете смотреть? Не пойдем на ваши выборы. Без нас обойдетесь», — отмечает другой участник обсуждения.

«Издание «АиФ-Алтай» пишет, что экс-представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань находится на карантине в СИЗО. По информации инсайдеров издания, задержанная чиновница будет пребывать в 3−4-местной камере вместе с другими «первоходами». А еще инсайдеры сообщили, что Стелла Штань испытывает сильный стресс от случившегося.

Стелла Штань в суде Altai-krai.sledcom.ru

Мы же смущены необходимостью столь жестких мер в отношении пожилой женщины. Правоохранителям и суду, конечно, видней, но можно было отнестись и более снисходительно, учитывая отсутствие общественной опасности со стороны обвиняемой», — отмечает телеграм-канал «По ком звонит колокол».

"Ковид тут ни при чем! Это развал медицины при чем!»

Не осталось без внимания общественности продолжение скандальной истории с награждением памятной медалью профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. В начале недели чиновник известил, что отказывается от такого поощрения. Свое решение он пояснил несоблюдением процедур согласования вручения награды.

Дмитрий Попов zdravalt.ru

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«Скорее всего, общественный резонанс сделал свое дело», — отмечает участница группы «Барнаул 22» в «Одноклассниках» Евгения Бросалина.

«В общем, выкрутились!» — считает Людмила Вялых.

«Попов всё верно сказал, на самом деле не ожидала от него такого. Но тут прям уважение что-ли начал вызывать», — заметила Людмила Новодережкина.

«Почему наши врачи недостойны медали — которые работали и работают в ковидных госпиталях, спасая людей? Кто им даст медали? Почему Попову и какие у него заслуги? Что, в период пандемии не было лекарств? Аптеки пустые, люди погибали без лечения. А у них всё хорошо было — одно враньё», — рассуждает Галина Иляева-Анадикт.

«Кстати, тех, кто инициировал это вручение — хорошо бы знать в лицо. Можно отнести к проявлению скрытой коррупции», — рассуждает Людмила Колосова.

«Стыдно стало! Совесть проснулась… Столько народу умерло в пандемию, какие награды? За смерти надо отвечать перед народом, а не награды вешать. Очумели совсем!» — Владимир Ерёмин.

«Ордена, медали горстями раздают чиновникам. Над Брежневым смеялись, так тот хоть воевал за свой народ, а эта орденоносная публика «сражается» только за свое благополучие и причем со своим же народом», — негодует Виктор Иванчихин.

«Надо правительство переместить лет на пять в Алтайский край без права выезда. Пусть на себе испытают, как уровень жизни поднимается. А потом в следующий отстающий регион, тоже лет на пять… Пусть на местах разбираются что да как, а то им из Москвы хреново видно, что у нас происходит», — предложил участник группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте») Андрей Агафонов.

«Не хочу повторяться, Виктор Петрович Томенко (губернатор региона — прим. ИА REGNUM), но мужики дюже против поповской медальки бунтуют. В соцсетях чуть до матов не дошло. Пикеты одиночные. Мол, за что ема медалька? За самую высокую смертность в Сибири? А что я скажу… я с мужиками согласный. 6000 человек петицию супротив него подписали — это тебе не кот чихнул, понимать надо.

Ты хоть, в курсе, что у нас в феврале опять смертность выросла. В лидерах Сибири мы по этой части, увы. И в этом заслуга твоего Попова тоже есть. На 22,4% народу больше полегло. Смертность среди детей до года выросла на 50%! Петрович, это же кошмар! И ковид тут ни при чем! Это развал медицины при чем! Почти 600 человек лишку положили благодаря его оптимизации! И ему за это медаль?! В Республике (Республике Алтай — прим. ИА REGNUM), вона, и то умирать меньше стали. У них же Попова нету. Не мудрено, что народ супротив него бастует. Снял бы ты его, Христа ради», — предлагает телеграм-канал «ЗамТоменко».

"Город процветающего идиотизма»

С наступлением тёплых дней сразу в нескольких регионах России стали таять не только снег, но и ветхие дома, а также другие «возрастные» объекты. Пожалуй, масштабнее всего разрушение ветхого жилья происходит в Барнауле. На уходящей неделе пришлось срочно выселять жителей сразу из двух аварийных объектов, признанных таковыми ещё в 2013 и 2019 годах.

К примеру, когда в ночь на 6 апреля стали рушиться несущие конструкции жилого строения по ул. 1-я Западная, 51, людям пришлось выпрыгивать из окон. Не успел СКР возбудить уголовное дело по статье «Халатность», как в столице региона вновь произошло обрушение. На этот раз рассыпалась кирпичная кладка наружной стены жилого дома по ул. Советской Армии, 54. Там живут более 60 человек.

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«Цинизм зашкаливает. Сообщаете «пострадавших нет…» — у людей жилья не стало — пострадавших нет! Всё хорошо, зашибись! Тех, кто подписывал «дукамент» о возможности дальнейшей эксплуатации (после признания аварийным) — в тюрьму», — негодует в «Одноклассниках» (группа «Барнаул 22») Леонид Гладких.

«Тем, от кого зависит решение проблем этих людей: поступите по-человечески, наконец-то, дайте людям жить, а не существовать, имейте совесть!» — призывает Ольга Алтай.

«Зато медали за заслуги, не понятно какие раздают направо и налево», — напоминает Ирина.

«Город процветающего идиотизма — высотки лепят на паре соток, окна в окна, а расселить завалюхи не можем. Проще на карман архитекторам дать, чем расселить бабок из аварийного», — возмущается Татьяна Емельянова.

Ветхое жильё Марина Каширская © ИА REGNUM

«В настоящее время в Барнауле 224 дома признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Для их расселения необходимо около семи млрд рублей. Средств бюджета города недостаточно, чтобы обеспечить расселение всего аварийного жилищного фонда в установленные сроки.

В краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019−2025 годы включено 157 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 01.01.2017, их расселение происходит по мере поступления ассигнований», — ответила администрация Барнаула участникам группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»).

Ветхое здание Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

"Губернаторы вернут народу украденное?»

Большой общественный резонанс вызвало также известие о том, что согласно утверждённому президентом РФ Владимиром Путиным списку поручений, Алтайскому краю и другим отстающим регионам до 1 июля 2021 года надлежит обеспечить опережающий рост реальных денежных доходов населения и инвестиций.

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«Губернаторы вернут народу украденное? Не верю!» — иронизирует читатель ИА Банкфакс.

«Реальные доходы граждан опережающе растите — раз, два!» — «приказывает», подписываясь «Томенко», другой читатель.

«Поздно пить боржоми. Развал экономики края произошел. Точка невозврата пройдена», — пишет читатель ИА Амител.

«Карман подставил, жду бабла», — смеётся N.

«Половина предприятий Алтайского края разорены, сёла и деревни сдохли или на издыхе. Конкретный забой скота, потому как нечем кормить и очень дорогой корм (репортаж из Смоленского района). А глава Краснощёковского района на днях правда говорил, что поголовье насчитывает 25 тысяч голов, но экологически чистые продукты (сыры, масло) идут в Москву, а нам остаётся жрать пальмовое масло. Дожили! На пенсии стариков существуют безработные дети и внуки. И когда же блин, закончатся эти дебилы? (по Лаврову)», — негодует Валентина Бендер.

Заброшенное хозяйство. Алтайский край.Заброшенное хозяйство. Алтайский край Twentyyearsafter.su

«В нашей стране реально и стабильно только повышение цен. А не заработной платы», — добавляет другой читатель.

Телеграм-канал «Алтайский сыр» предположил, что жителей региона ждут очередная лукавая статистика и манипулирование цифрами:

«Потому что давайте объективно: ну с какого ляда мы тут, на Алтае, вдруг совершим экономический прорыв?! По итогам 2020 года средняя зарплата в регионе выросла на 7% и всё-равно не дотянула даже до 30 тысяч. А с учётом потребительских цен этот рост по факту составил 3,6%. При этом в Республике Алтай средняя з/п приблизилась к 35 тыс., а средняя по Сибири в прошлом году составила 42 710 руб.».

«Мы едим капусту. Они едят мясо. Край ест голубцы»

Приятно удивил многих честностью губернатор Алтайского края Виктор Томенко. На заседании правительства, посвященного итогам 2020 года, он привёл несколько примеров того, какой лукавой бывает статистика, и призвал чиновников всегда объяснять, что означают те или иные цифры, свидетельствующие о «росте» зарплат и благосостоянии граждан.

Виктор Томенко Kremlin.ru

Говоря об особенностях учёта, глава региона отметил: «Например, выкопали котлован. Потратили 1 млрд рублей. Закопали котлован. Потратили еще 1 млрд. ВРП сколько? Да, 2 млрд. А что поменялось в жизни?».

Ещё два примера Томенко приводит «Толк»:

»Представим, что мы работаем втроем с Александром Алексеевичем (Романенко, председателем АКЗС. — С.Ш.) и Виталием Владимировичем (Снесарем, зампредседателя правительства края. — С.Ш.) на одном предприятии. У них зарплата по 100 тыс. рублей, у меня — 10 тыс. рублей. На следующий год меня сократили, а им зарплаты сделали по 90 тыс. Была средняя зарплата 70 тыс. рублей, стала 90 тыс. А в жизни что произошло?».

Третий пример губернатора касался отчета об инвестициях.

«Допустим, у нас есть три предприятия. У меня, например, здание, или какое-то помещение стоимостью 1 млрд рублей. Я продал его Александру Алексеевичу (Романенко, председателем АКЗС. — С.Ш.). Инвестиция? Да, внутренняя инвестиция. Отразится? Конечно. Он (Романенко) продал третьему. Это тоже отразится как инвестиция. Всего — 2 млрд. А что случилось? Ничего. Просто здание принадлежит другому собственнику. Поэтому формальные, официальные показатели статистики надо разъяснять, структурировать. И, откровенно говоря, в наших дискуссиях и спорах, надо доказывать», — заявил глава региона.

«Нам тоже индексировали зарплату на 800 рублей, при этом сняли премию примерно на 4000, итого за год добавили 9600, сняли 48 000. Такая арифметика», — пишет участник группы «Барнаул-22» в «Одноклассниках».

"А в итоге-то что? Кого понизил в должности или уволил за очковтирательство?» — недоумевает Виктор Ворончихин.

«Очередное шоу: царь хороший, бояре плохие», — замечает Станислав Радько.

«Мы едим капусту. Они едят мясо. Край ест голубцы. Особый привет медалисту Попову (министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, которого награждали медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». — С.Ш.). Пусть ему аукнется за всё тем же», — предлагает Николай Шитюк.

«Виктор Петрович, всё верно говорите, далее хорошо бы посмотреть на тарифы ЖКХ, на формирование цен на продукты, общайтесь с народом почаще, глядишь, и увидит народ результат вашей работы. Пока мы лучше жить не стали, грустно осознавать, что наш край один из самых бедных в России!» — обращается к губернатору Ирина Бизюкова.

«Есть ложь, есть циничная ложь и есть статистика». А статистика удручающая, стоит зайти в магазин и взглянуть на ценники, а потом сопоставить с денежной наличностью в кармане, посчитать на пальцах корреляцию, она на порядок будет разниться с официальной», — предлагает Евгений Суховерков.

«Лук не дорогой — это люди бедные»

Неожиданно широкий общественный резонанс в социальных сетях получило интервью ИА REGNUM с алтайским фермером из Топчихинского района Вячеславом Лаптевым, поделившимся наблюдениями за тем, как стали питаться крестьяне. Говоря об истинных причинах рекордного за последние 10 лет снижения потребления говядины, он отметил, что не раз был свидетелем того, что его земляки не могут позволить себе даже дешёвой курицы, а самым популярным продуктом в местном магазине стали обрезанные свиные ребрышки по 170 рублей, на которых мяса практически нет.

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«У нас люди все в долгах и в кредитах, ипотеке… Тут уже думаешь не о мясе, а хотя бы чтобы картошка уродилась. Своё растить мясо, дорогое удовольствие… вот и сидим на овощах с огорода, а мясо или рыбу скоро люди и на праздники покупать не будут», — подтверждает жительница Топчихинского района Надежда.

Продуктовый магазин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если до этого года многие сажали мелочевку, чтоб летом свои свежие овощи и зелень кушать, то теперь будут сажать впрок на заготовки. Картофель в райцентре тоже многие не сажали уже лет десять. Теперь вот даже лук свой решают сажать. Лук тоже дорогой стал. Хотя, с точки зрения фермера, лук не дорогой — это люди бедные», — комментирует свое интервью Вячеслав Лаптев.

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