Москва, 10 апреля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Агент Деннис Лахтер высказался по поводу проблем российского форварда Александра Кокорина в флорентийском футбольном клубе «Фиорентина». Его мнение на эту тему 10 апреля приводит «Матч ТВ».

Садовников Дмитрий Александр Кокорин

«Думаю, он просто переоценил свои физические возможности. Это свойственно людям, у которых в карьере всегда всё было ровно. Надо понимать, что есть возрастные девиации — это раз. Была тюрьма, пусть и сидели в людских условиях, без особого треша, — это два», — заявил он.

Также агент добавил, что во время нахождения 30-летнего футболиста в заключении на игроке негативным образом сказывалась нехватка кислорода, повлиявшая на все системы организма и на функционирование мышечных цепей.

«Третий фактор: Флоренция — это эстетичная деревня, где половина людей — душки, а половина — снобы. Было очевидно, что у Кокорина три-четыре тура, чтобы либо купить толпу болельщиков, либо его просто низложат, вот и всё. Случилось второе», — добавил Лахтер.

Отметим, форвард Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» зимой нынешнего года и провел в составе нового клуба три матча, не отметившись в них результативными действиями.