Тамбов, , 14:09 — REGNUM В Тамбовской области 10 апреля подтверждено 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 264 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 27 тыс. 627 пациентов, в том числе 115 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 430 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.