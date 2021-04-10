Москва, 10 апреля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-20» прибудет на космодром «Байконур» в начале июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

NASA. МКС и космический корабль «Союз»

По данным агентства, запуск корабля «Союз МС-20» запланирован на декабрь 2021 года. Ожидается, что в состав экипажа войдёт российский космонавт и два туриста.

Соответствующий контракт компании Space Adventure и РКК «Энергия» был заключён в июле 2020 года. Планируется, что туристы проведут на Международной космической станции 12 суток.

Личности космических путешественников не разглашаются. В марте британский эксперт Тони Куин завил, что одной из туристок станет японская певица Юми Мацутоя.

Компания Space Adventure организовывала все предыдущие туристические полёты на МКС. Эти полёты проходили в период с 2001 по 2009 год — за это время орбитальную станцию посетили семь туристов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля к МКС прибыл российский пилотируемый корабль «Союз МС-18». Корабль доставил на МКС космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта США Марка Ванде Хая.