Владимир, , 14:07 — REGNUM Во Владимирской области 10 апреля подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 30 тыс. 675 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 27 тыс. 808 пациентов, в том числе 83 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1034 человека. За последние сутки подтверждено восемь летальных случаев.