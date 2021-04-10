Москва, 10 апреля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Заместитель руководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Олег Колобов заявил, что уровни тарифов на электроэнергию для населения России в среднем на 30−50% ниже «экономически обоснованного» уровня.

Счётчик электроэнергии

Колобков утверждает, что разница между «экономически обоснованным» и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в РФ составляет где-то 2−3 рубля за киловатт-час. Цифра колеблется в зависимости от использования газовой или электрической плиты в жилом помещении.

«То есть текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованного», — сказал Колобов.

Только Москва, по словам Колобова, является субъектов Федерации, в котором тарифы на электроэнергию для населения максимально приближены к «экономически обоснованному» уровню.

Помимо прочего, в России много территорий, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного просто невозможно. К примеру, это отдаленные или изолированные территории, где «экономически обоснованный» уровень тарифа, по мнению экспертов ЦСР, может достигать 40−45 рублей за киловатт-час, при том что фактически он такой же, как и везде, — 3−5 рублей за киловатт-час.