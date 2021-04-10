Киев, , 14:08 — REGNUM Украине предоставлена «мощная поддержка» от Запада ввиду нынешнего обострения в Донбассе, заявил в эфире телевидения 10 апреля советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по урегулированию Алексей Арестович.

«ОБСЕ, Франция, Германия на уровне МИД, на уровне заявлений лидеров предоставили свою оценку… Только за последние 10 дней — разговоры с президентом США Байденом, лидерами Великобритании, Канады, польским представителем, главой НАТО, главой военного комитета НАТО… Были и практические действия западных войск в поддержку Украины, планируется визит Зеленского во Францию… Всё это достаточно свидетельствует о всесторонней поддержке и дает уверенность в том, что нас не оставят один на один с Россией», — сказал Арестович.

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что власти США, используя множество уровней, ведут консультации с Россией по поводу обстановки на границе с Украиной. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Путин объяснил Ангеле Меркель передвижения российских войск, подчеркнув, что Россия может передвигать свои вооружённые силы внутри страны по собственному желанию.