Киев, 10 апреля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Украине предоставлена «мощная поддержка» от Запада ввиду нынешнего обострения в Донбассе, заявил в эфире телевидения 10 апреля советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по урегулированию Алексей Арестович.

Алексан Горбаруков ИА REGNUM Гопак (Украина, США, марионетки)

«ОБСЕ, Франция, Германия на уровне МИД, на уровне заявлений лидеров предоставили свою оценку… Только за последние 10 дней — разговоры с президентом США Байденом, лидерами Великобритании, Канады, польским представителем, главой НАТО, главой военного комитета НАТО… Были и практические действия западных войск в поддержку Украины, планируется визит Зеленского во Францию… Всё это достаточно свидетельствует о всесторонней поддержке и дает уверенность в том, что нас не оставят один на один с Россией», — сказал Арестович.

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что власти США, используя множество уровней, ведут консультации с Россией по поводу обстановки на границе с Украиной. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент Путин объяснил Ангеле Меркель передвижения российских войск, подчеркнув, что Россия может передвигать свои вооружённые силы внутри страны по собственному желанию.