Курск, , 14:02 — REGNUM В Курской области 10 апреля зарегистрировано 83 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 34 тыс. 918 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 31 тыс. 822 пациента, в том числе 114 — за последние сутки. Скончались 618 человек.

Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.