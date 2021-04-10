Киев, 10 апреля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Правительство Украины не видит дефицита продуктов питания и значительных ценовых колебаний на внутреннем рынке.

Daniel Haußmann Правительство Украины

Соответствующее заявление сделало министерство экономики 9 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом в ведомстве отметили, что в мире десятый месяц подряд наблюдается рост цен на продукты питания, который определяется объективными факторами, и рынок Украины тут не является исключением.

Правительство заявило, что принимает ряд мер для стабилизации ситуации и цен — в частности, это договоренность с трейдерами и переработчиками о стабильности запасов продукции. Также ведутся переговоры с профильными ассоциациями, ключевыми компаниями-производителями и продуктовыми сетями относительно цен на основные продукты питания.

В завершение министерство отмечает, что на сегодня все участники рынка придерживаются договоренности, и никаких проблем с физическим наличием продуктов питания нет.

ИА REGNUM напоминает, что в 2021 году на Украине резко поднялись цены на все продукты питания, по некоторым группам товаров от 25% до 75%. Цены на яйца, сахар и подсолнечное масло в апреле продолжают держаться на высоком уровне — эти продукты питания стоят более чем вдвое дороже, чем на аналогичную дату прошлого года. Эксперты заявляют, что главные причины подорожания — плохой урожай в прошлом году, подорожание энергоресурсов и уменьшение глобальных запасов продовольствия.