Минск, , 13:51 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии, формальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о возможных встречах с президентами США Джо Байденом и Украины — Владимиром Зеленским. Об этом она рассказала в ходе трансляции на своем YouTube-канале, сообщает ИА Интерфакс-Украина.

«Мы с Вашингтоном на связи», — сказала она.

По словам Тихановской, коронавирусная инфекция является самым большим препятствием планируемой с президентом США встречи. Она пояснила, что много международных поездок либо отменяются, либо переносятся в связи с ограничениями, связанными с COVID-19.

«Мы также на постоянной связи с послом Джули Фишер, она рассказывает, как продвигаются дела», — добавила Тихановская.

Также политик рассказала о возможной встрече с Владимиром Зеленским.

«Такая встреча сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась», — заключила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, Светлана Тихановская заявила, что не будет принимать участие в следующих выборах президента Белоруссии.