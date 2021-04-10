Пекин, , 13:45 — REGNUM Руководство китайской компании Alibaba признало справедливость решения властей Китая о взыскании штрафа в размере 18,22 млрд юаней ($2,78 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Alibaba.

В декабре 2020 года правительство Китая начало антимонопольное расследование в отношении интернет-гиганта Alibaba. По итогам расследования Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) признало компанию виновной в подавлении конкуренции на китайском рынке интернет-торговли.

10 апреля в ведомстве объявили о наложении штрафа на Alibaba в размере 18,22 млрд юаней. Также компанию обязали подавать специальные отчёты в SAMR в течение трёх лет.

В Alibaba признали обоснованность решения правительства Китая и заявили о готовности исполнить решения SAMR. Представители Alibaba подчеркнули, что компания сотрудничала с государственными органами во время антимонопольного расследования. В компании отметили, что во внутренние системы уже внесён ряд улучшений.

Alibaba Group является одной из крупнейших в мире компаний в сфере электронной коммерции — ей принадлежат торговые площадки Alibaba, Taobao и Tmall. В последние годы Alibaba расширила свой бизнес в других сферах информационных технологий и медиаиндустрии.

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