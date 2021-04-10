Токио, , 13:51 — REGNUM Накануне встречи генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева с японским премьер-министром Какуэем Танакой, которая прошла в октябре 1973 года, Советский Союз якобы рассматривал три варианта заключения мирного договора с Японией, включая передачу Токио части спорных территории. Это 10 апреля утверждает телеканал NHK со ссылкой попавшие в его распоряжение документы, хранящиеся в Государственном архиве РФ.

Уточняется, что данный 26-страничный документ называется «Проблемы советско-японских отношений» и в нем якобы содержится план предполагаемых заявлений Брежнева на данных переговорах в зависимости от того, как они будут проходить и какова будет реакция Японии.

Также утверждается, что в первом пункте данного документа главной позицией является передача острова Шикотан и ряда прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды в соответствии с советско-японской совместной декларацией 1956 года.

В то же время, указывается, что в документе якобы отмечается, что СССР исходит из необходимости заключить мирный договор, так как это могло бы способствовать решению вопросов безопасности, а также содействовало бы укреплению экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.

При этом в нем якобы добавляется, что этим Москва сделала бы большую уступку Токио и потому факт передачи следует закрепить в договоре и «на этом считать территориальный вопрос решенным».

Кроме того, отмечается, что в случае несогласия Токио с таким вариантом и высказывания ей дальнейших претензий на Итуруп и Кунашир, Москва рассматривала возможность предоставить японским рыбакам права ведения промысла в нескольких районах около указанных двух островов за определенную плату, а также японцы могли бы посещать могилы предков на южной части Курил в трех местах.

Помимо этого, последний вариант предполагал рассмотрение возможности заключения договора о добрососедстве и сотрудничестве без рассмотрения вопроса о территориальном размежевании, с возможностью включения в него указанных во втором пункте вопросов, которые касаются рыболовства и посещения могил.

При этом во время переговоров Леонида Брежнева с японским премьер-министром Какуэй Танакой в Москве территориальный вопрос не был поднят. Как утверждает NHK, одной из причин этого могла стать начавшаяся перед визитом Танаки арабо-израильская война 1973 года, из-за чего Брежнев якобы не смог сконцентрироваться на переговорах с японской стороной.

Отметим, 9 апреля в КНДР подвергли Токио критике за использование термина «Японское море» для обозначения названия водного пространства между Корейским полуостровом и Японскими островами.