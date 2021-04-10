Ханты-Мансийск, , 13:45 — REGNUM Лыжник Александр Большунов стал победителем на Югорском марафоне свободным стилем, который проходил в Ханты-Мансийске. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Победное время спортсмена на дистанции 50 км составило 2 часа 5 минут 23 секунды.

Второе место занял Рауль Шакирзянов, чье отставание от лидера составило +1 минуту 44,0 секунды. Третий результат показал Никита Поршнев, отставший от победителя на +2 минуты 11,0 секунды.

При этом в аналогичных соревнованиях у женщин победила Татьяна Сорина. Второй результат показала Наталья Непряева, третий Юлия Ступак.

Отметим, это вторая победа Большунов на Югорском марафоне, первый раз он выиграл эти соревнования в 2018 году.