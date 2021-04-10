Минск, , 13:30 — REGNUM В Белоруссии за сутки зарегистрировали 1433 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 10 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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С начала пандемии в стране выявили 334 863 случая заражения, 2344 из них оказались со смертельным исходом (за сутки умерли десять человек).

325 108 инфицированных побороли инфекцию (1360 человек были выписаны за последние сутки).

За сутки в республике провели 18 718 тестов на SARS-CoV-2. С начала пандемии в стране провели 5 535 400 тестов.