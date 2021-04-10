Москва, 10 апреля, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Злоумышленники начали использовать записи голосов клиентов московских банков для мошеннических схем по оформлению кредитов. Об этом сообщили представители полиции Москвы агентству ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

В полиции объяснили, что в некоторых банках для установления личности клиентов могут использоваться биометрические данные, включая голос. Позже клиенты банков могут оформлять кредиты и совершать другие операции по биометрическим данным.

Новой возможностью заинтересовались мошенники, которые стали совершать звонки клиентам банков. Преступники задают требующие однозначного ответа вопросы клиентам банков, а позже используют запись голоса для оформления кредитов на своих жертв.

В полиции порекомендовали сохранять бдительность при подозрительных звонках и никогда не раскрывать данные своих банковских карт. Также рекомендуется использовать многофакторную защиту, включающую, например, кодовое слово и подтверждение через контактный центр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Сбербанке заявили об участившихся случаях мошенничества посредством взлома учётных записей в онлайн-банках с помощью ссылок на фальшивые интернет-страницы кредитных организаций.