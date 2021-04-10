Тюмень, 10 апреля, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Искусственное регулирование стоимости квадратного метра в новостройках в свободных рыночных условиях вряд ли возможно. Вместо сдерживания цен необходимы меры, стимулирующие застройщиков к наращиванию предложения на рынке, считает директор федеральной компании недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Брусника Квартира

Напомним, президент России Владимир Путин поручил ФАС России проверить обоснованность роста цен на жилую недвижимость на территории РФ.

По оценкам аналитиков «Этажей», средняя стоимость квадратного метра в новостройках России с марта 2020 по март 2021 года выросла на 18,3%. А именно, с 65 911 рублей за квадратный метр цена поднялась до 77 984 рублей. Максимальный, на 20%, рост цен за «квадрат» отмечен в новостройках Казани, Омска и Краснодара. Минимальный прирост среди городов-миллионников наблюдается в Самаре, где средняя цена за год увеличилась на 3,4%, в Екатеринбурге — 5,4%, в Москве — 8,2%.

«Здесь необходимо учитывать, что это не только рост стоимости конкретно взятых объектов, но и изменение структуры предложения на рынке новостроек. Ведь в первую очередь на фоне ажиотажного спроса из-за льготной ипотеки с рынка выбыли наиболее недорогие варианты квартир, в том числе на старте продаж, когда цена минимальная. Естественно, что сокращение доли таких объектов в общем объёме предложения сказалось на итоговом показателе средней цены квадратного метра», — пояснил Ильдар Хусаинов.

По мнению директора «Этажей», важно учесть долгосрочные перспективы развития рынка жилья в России и стимулировать застройщиков на увеличение объёма предложения. Из-за льготного ипотечного ажиотажа по некоторым городам отмечается сокращение объёма предложения на рынке новостроек на уровне 15−18%.

«Меры, которые предпринимаются сейчас правительством России по сдерживанию роста цен на материалы для строительства — это один из важных шагов. И здесь необходимо нивелировать влияние этого роста на конечного потребителя. Что же касается цен на новостройки, то их искусственное регулирование в свободных рыночных условиях вряд ли возможно, поэтому необходимо создавать меры, стимулирующие застройщиков к сокращению их затрат и снижению конечной стоимости жилья», — отметил директор «Этажей».

По прогнозам, в первом полугодии 2021 года цена за «квадрат» в новостройках увеличится не более чем на 5−7%. Рост цен будет сдерживать таргетированная отмена льготной ипотеки, и, как следствие, произойдёт падение покупательского спроса и прирост предложения. Однако из-за увеличения ипотечных ставок начнёт формироваться отложенный спрос, и застройщики начнут сокращать планы по строительству, что в долгосрочной перспективе может привести к дефициту и ещё более резкому росту цен, подчеркнул Ильдар Хусаинов.

Тем более, что льготная ипотека на новостройки и сокращение предложения на «первичку» серьёзно «подогрели» рынок вторичного жилья — там с июля по декабрь 2020 года объём предложения снизился почти на 40%, а стоимость «квадрата» выросла почти на 14%. Причём владельцами вторичного жилья являются собственники и никакому регулированию сверху данный рынок неподвластен.