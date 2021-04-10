Краснодар, , 13:17 — REGNUM Голкипер футбольного клуба «Сочи» Денис Адамов, вероятно, выйдет на поле в матче РПЛ против «Зенита» (Санкт-Петербург). Об этом 10 апреля на пресс-конференции сообщил тренер Олег Фоменко.

«Сослан проходит процесс восстановления. Адамов очень перспективный молодой голкипер. Мы брали его именно для того, чтобы он составлял конкуренцию Сослану… Со стороны тренерского штаба претензий к Адамову нет. Окончательное решение о его участии в матче будет приниматься позднее, с большой вероятностью именно он займет место в воротах», — отметил Фоменко.

Основной голкипер сочинцев Сослан Джанаев из-за травмы не принимал участие в двух последних матчах команды.