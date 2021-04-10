Москва, 10 апреля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Международный фестиваль «Пора в космос» пройдет 10−12 апреля на территории ВДНХ. Мероприятие приурочено к празднованию 60-летия первого космического полета Юрия Гагарина.

Фестиваль «Пора в космос» проводится с 2013 года и нацелен на популяризацию достижений отечественной космонавтики и связанных с ней отраслей, а также на утверждение традиции празднования Дня космонавтики в России как общенародного праздника.

Организатор — Ассоциация Музеев космонавтики России (АМКОС) при поддержке Роскосмоса в содружестве с компанией «Альтернатива 777», в партнерстве с более чем 50 российскими и международными организациями.

«Пора в космос» — это масштабный семейный фестиваль, во время которого о космосе рассказывают в интересном для молодой аудитории формате. Задачами фестиваля являются: содействие инновациям, объединение поколений талантливых ученых в российском и международном космическом сообществе, популяризация научно-технических профессий во взаимосвязи с освоением космоса и технологическим развитием страны.

10 апреля в 11:00 в ДК ВДНХ пройдет торжественное открытие Фестиваля с участием космонавтов и ветеранов отрасли, руководителей отраслевых учреждений и ведомств, творческих коллективов.

10 апреля в 17:00 в павильоне «Умный город» состоится международный Космический телемост, который по видеосвязи соединит школьников, студентов, молодых специалистов из России, Турции, США, Армении. Участники видеосвязи представят космические проекты и обсудят совместные возможности сотрудничества.

10 — 11 апреля в ДК ВДНХ и в павильоне «Умный город» состоятся лектории от ведущих инженеров, ученых, исследователей, известных лекторов-популяризаторов космоса. В павильонах пройдут мастер-классы профильных мастерских, технических лабораторий, учебных учреждений и медиахолдингов. Специально для гостей Фестиваля будут организованы интерактивные занятия с возможностью симуляции полета и стыковки КК Союз к МКС от Летней космической школы, с проведением игры «Космофорт»: проектирование модели лунной станции от НКО «Союз молодежных жилых комплексов и МАОУ «Земская гимназия», с анимацией, играми и конкурсами с подарками, включая космическое питание, от МТРК «МИР». Все желающие смогут узнать от Москомспорта о требованиях к физической подготовке космонавтов, а также получить информацию о комплексе ГТО, 90-летний юбилей которого также празднуется в этом году.

11 апреля в павильоне «Умный город» состоится расширенный лекторий на тему «Крылатое человечество. Взгляд фантаста, философа, инженера». Организатор — Библиотека № 180 им. Н.Ф. Федорова ЦБС ЮЗАО г. Москвы. В лектории примут участие известные философы-космисты, искусствоведы, ученые, исследователи.

12 апреля Фестиваль впервые проводит деловую программу, в рамках которой будут обсуждаться темы, связанные со значением Международного космоса и интеграции (в партнерстве с Всемирной ассоциацией выпускников высших учебных заведений): взаимодействие государства и частного бизнеса по развитию космических программ и технологий; космическое образование и трудоустройство; космический и промышленный туризм, развитие совместных с музеями проектов; космические технологии на службе у здравоохранения; космос и Арктика; экологическая ответственность Человека перед планетой Земля и космосом.

Почетные участники:

Владимир Джанибеков — лётчик-космонавт СССР (5 полетов в космос), дважды Герой Советского Союза, президент Ассоциации Музеев космонавтики России (АМКОС);

— лётчик-космонавт СССР (5 полетов в космос), дважды Герой Советского Союза, президент Ассоциации Музеев космонавтики России (АМКОС); Сергей Авдеев — летчик-космонавт (3 космических полета), Герой Российской Федерации;

— летчик-космонавт (3 космических полета), Герой Российской Федерации; Геннадий Зюганов — председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГД ФС РФ;

— председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГД ФС РФ; Владимир Четий — президент Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений;

— президент Всемирной ассоциации выпускников высших учебных заведений; Игорь Морозов — член комитета Совета Федерации по экономической политике.

Со многих площадок будет вестись онлайн трансляция.

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