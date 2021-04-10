Киев, , 13:26 — REGNUM Авторитетные американские аналитики и политики США предостерегают официальный Киев от эскалации конфликта в Донбассе, предупреждая, что это закончится крахом, — отмечает в своей статье о текущей ситуации украинский политический публицист Александр Зубченко.

Эксперт подчеркивает, что такие заявления делаются в унисон с позицией главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, саркастически отмечая, что в Америке как будто появилась «пятая кремлевская колонна», организованная сотрудниками 85-го центра специальных операций Генштаба Минобороны РФ.

«А как иначе оценить пораженческую статью некоего Теда Карпентера с клеветническим заголовком «Политика Джо Байдена в отношении Украины — повторение курса Буша по Грузии?»… Карпентер говорит о том, что «не надо создавать впечатление у наших партнеров, что американские вооруженные силы придут на помощь Киеву в ходе растущей конфронтации на востоке Украины и приводит пример войны 2008 года, когда США сначала обещали поддержку, а в решающий момент отказались оказать военную помощь режиму Михаила Саакашвили в Грузии», — подчеркнул Зубченко.

Эксперт отмечает, что учитывая политические реалии Украины, эти высказывания американского специалиста тянут на суровую статью уголовного кодекса, а Совбез страны должен немедленно ввести против него персональные санкции. По мнению Зубченко, на самом деле налицо попытка предостеречь власть во главе с Зеленским от военной эскалации в Донбассе, потому что она закончится разгромом для Киева.

«Типа Америка вас обманет, оставит один на один с Донбассом и РФ, а это означает неминуемый разгром. Что интересно, голоса авторитетных американских аналитиков и политиков звучат в унисон с мнением лидера оппозиции Виктора Медведчука, который является принципиальным сторонником выполнения Минских соглашений… Несомненно, тревожный звоночек для власти заключается в том, что таких голосов, повторяющих тезисы Медведчука, становится все больше», — приходит к выводу публицист.

Он напоминает, что курьез ситуации состоит в том, что против Медведчука ввели санкции и Госдеп США, и власть Украины во главе с Зеленским, а политик все равно продолжает гнуть свою линию — Киев должен выполнять Минские соглашения, а военный путь ведет «в никуда», что «попытка силового захвата Донбасса — это чистой воды самоубийство».

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 9 апреля, пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что ни одно мировое государство не останется в стороне в случае, если Украина захочет повторить в Донбассе сценарий, похожий на трагедию в Сребренице. Песков подчеркнул, что динамика развития ситуации в Донбассе и динамика поведения руководства Украины «в целом создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий».