Краснодар, , 13:14 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 апреля в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 9 апреля, сообщалось о 109 новых носителях инфекции.

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«В Краснодаре зафиксировали 30 новых случаев, в Сочи — 19. По шесть заболевших в Апшеронском и Тихорецком районах. По четыре — в Кавказском и Лабинском, а также Новороссийске. По три положительных результата в Геленджике, Выселковском, Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 43 445 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 765,5. Выздоровели 38 096 жителей. За весь период умерли 2439 ковид-пациентов.

В коронавирусных стационарах региона на 10 апреля лечатся 1304 пациента, на дому — 1606. В тяжёлом состоянии находятся 64 пациента — 62 на ИВЛ, ещё двое на экстракорпоральной мембранной оксигенации.