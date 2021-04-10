Киев, , 13:26 — REGNUM За первые три месяца 2021 года украинская сторона внесла в бюджет Российской Федерации и Белоруссии один миллиард гривен. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший глава службы безопасности Украины, депутат украинского парламента Валентин Наливайченко.

По словам политика, данные средства пошли на оплату импорта электроэнергии. Более миллиарда гривен, как уточнил бывший глава украинской спецслужбы, Киев заплатил только за три месяца и восемь дней текущего года. По убеждению политика, данное положение дел нанесло серьезный удар энергетической системе страны.

«Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины» , — цитирует политика РИА Новости.

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Напомним, ранее бывший депутат Рады Олег Ляшко заявил, что для Российской Федерации энергетика не бизнес, а «инструмент политической гегемонии и влияния». По словам Ляшко, энергетика страны уничтожается, а миллиарды гривен с Украины «выводятся на финансирование» бюджета и армии России.