Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM В Ростовской области участниками прививочной кампании от COVID-19 стали более 190 тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

В настоящее время прививку против коронавируса получили 192 104 человека (+8 962 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 104 690 человек (+962 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн человек. На Дону работают 308 кабинетов, включая мобильные пункты.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 8,5 тыс. жителей Ростовской области привились от COVID-19