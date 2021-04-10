Москва, , 13:20 — REGNUM Возможность того, что вакцинация российским препаратом от COVID-19 «Спутник V» может гарантировать появление пожизненного иммунитета, допустил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он заявил об этом 9 апреля в интервью «Интерфаксу».

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"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5−10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — сказал глава центра имени Гамалеи.

Кроме того, Гинцбург уточнил, что в ходе специального исследования будет проводиться повторная вакцинация пациентов, у которых наблюдается падение уровня антител «не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается «антительный ответ».

«Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые, третьи, четвёртые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился», — также добавил он.

При этом Гинцбург указал, что данные исследования будут проходить на протяжении года или полутора лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно, что в Вооружённых силах России более 480 тысяч военнослужащих получили первую дозу вакцины от коронавируса «Спутник V».